قبائل دير الزور تعلن دعمها للجيش السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن سانا، أن شيوخ ووجهاء العشائر العربية في ديرالزور اعربوا عن معارضتهم لمساعي الارهابيين المدعومين أمريكياً لزرع بذور الفتنة بين أبناء العشائر العربية والتي تنفذ مؤامرات ومخططات مشبوهة.

كما أعلنت عشائر دير الزور شرقي سوريا في رسالة إلى تحالف الاحتلال الأمريكي قائلة نحن لسنا جماعة داعش ومن الخطأ تهجير سكان 7 قرى (شرق الفرات) إلى مدينتنا مضيفة الرسالة إن الادعاء بأن هجوم الأمس على 7 قرى في دير الزور تم تنفيذه بطلب من البدو عار عن الصحة.

وأكدوا في الرسالة انهم يدعو التحالف الأمريكي إلى النأي بنفسه عن مخططات الجماعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار دير الزور لافتين إلى أنهم سوف يتعاملوا مع أي معتدين وطلبوا من المواطنين المتواجدين في المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم قسد إلى وقف أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل في المنطقة.

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