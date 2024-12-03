بقائي: وزير الخارجية أبلغ رسالة إيران الواضحة إلى تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي، على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي في مشهد،: "ان عراقجي أجرى محادثات مهمة خلال زيارته لأنقرة"، مضيفا: "الرسالة الواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بدعمها الثابت لسوريا ضد الإرهاب تم نقلها الى انقرة".

وتابع بقائي: "خلال هذه الرحلة، اطلع وزير الخارجية عن كثب على آخر التطورات في هذا المجال، وأجريت محادثات صريحة ومهمة للغاية في تركيا مفادها أن جميع دول المنطقة، وخاصة جيران سوريا، ستتوصل إلى نتيجة مفادها أن الإرهاب هو مرض معدي".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "إن الإرهاب لا يتوقف عند أي نقطة، فإذا لم تتعاون الدول وتشارك في التعامل مع هذه المشكلة، فمن المؤكد أن جميع الدول ستعاني منه".

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