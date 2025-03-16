ايران تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل عسكريين من الجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان.

وأكد بقائي على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وأينما وقع، معربًا عن تعازيه الصادقة لعائلات الضحايا وللشعب والحكومة الباكستانية، ومؤكدًا تضامنه معهم في هذا المصاب الأليم.

كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي من أجل منع ومكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية.