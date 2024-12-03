وزيرا خارجية إيران وباكستان يتفقان على تعميق التعاون الثنائي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية هذا البلد، مع نظيره الإيراني السيد عباس عراقجي في مدينة مشهد المقدسة.

وجاء ذلك على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي الذي يعقد في مدينة مشهد، وتستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث عراقجي والسيناتور اسحاق آخر التطورات الإقليمية والقضايا العالمية المهمة، فيما تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين.

واتفق وزيرا خارجية باكستان وإيران على تعميق التعاون الثنائي في كافة القطاعات.

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