  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٥١ ص

وزيرا خارجية إيران وباكستان يتفقان على تعميق التعاون الثنائي بين البلدين

وزيرا خارجية إيران وباكستان يتفقان على تعميق التعاون الثنائي بين البلدين

اتفق وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان، خلال لقاء على هامش اجتماع منظمة اكو للتعاون الاقتصادي في مشهد، على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع استعراض التطورات الإقليمية والقضايا العالمية الهامة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية هذا البلد، مع نظيره الإيراني السيد عباس عراقجي في مدينة مشهد المقدسة.

وجاء ذلك على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة اكو للتعاون الاقتصادي الذي يعقد في مدينة مشهد، وتستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث عراقجي والسيناتور اسحاق آخر التطورات الإقليمية والقضايا العالمية المهمة، فيما تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين.

واتفق وزيرا خارجية باكستان وإيران على تعميق التعاون الثنائي في كافة القطاعات.

وزيرا خارجية إيران وباكستان يتفقان على تعميق التعاون الثنائي بين البلدين

/انتهى/

رمز الخبر 1951478

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات