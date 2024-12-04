عراقجي: اجتماع وزراء خارجية مسار أستانا سيعقد في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية: "اجتماع وزراء خارجية مسار أستانا سيعقد في قطر نظراً لوجود وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في اجتماع الدوحة".

كما صرح عراقجي اليوم الاربعاء خلال حديث له امام الصحفيين بعد اجتماع مجلس الحكومة: "إن شاء الله سأزور بغداد يوم الجمعة والتقى مع المسؤولين العراقيين".

وبين أنه سيتوجه إلى قطر بداية الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع منتدى الدوحة، وقال: "في الدوحة سيعقد اجتماع وزراء خارجية أستانا بسبب حضور وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في منتتدى الدوحة".

وتابع وزير الخارجية: "بالطبع لن تكون قطر حاضرة في هذا الاجتماع، وبما أن هؤلاء الوزراء موجودون في الدوحة فسنعقد الاجتماع هناك".

اتفاق أستانا هو اتفاقية تحكم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل إدلب وأجزاء من ريف حلب واللاذقية. وهي اتفاقية ثلاثية الأطراف أبرمت في الأراضي الكازاخية برعاية روسية وتركية وإيرانية.

والجولة الأولى كانت في يناير 2017، وتضمنت مباحثات أعقبها توقيع وقف إطلاق النار بين دمشق وأنقرة.

والجولة الثانية والثالثة في فبراير 2017، وانتهت بتشكيل لجان لمراقبة وقف إطلاق النار.

أما الجولة الخامسة فكانت في يوليو 2017، وبحثت آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر ونشر قوات فيها.

والجولة السادسة عقدت في سبتمبر 2017، تم الإعلان عن اتفاق لانشاء منطقة خفض التوتر في إدلب شمالا.

وعقدت الجولة الثامنة ديسمبر 2017، وجرى خلالها تشكيل مجموعتي لتبادل الأسرى والمفقودين والجثث وإزالة الألغام. وتوقفت الاجتماعات بعد الجولة الرابعة عشر في العام 2019 بسبب جائحة كورونا.

فيما عقدت الجولة 19 في نوفمبر 2024، وبحثت ملفات اللجنة الدستورية والأوضاع الميدانية.

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