زيادة تبادلات ايران التجارية مع الاتحاد الأوراسي بنسبة 11% عشية حصولها على عضوية المراقب

وأفادت وكاله مهر للأنباء، ان ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يأتي بينما من المتوقع أن يتم قبول الجمهورية الاسلامية كعضو مراقب في قمة هذا الاتحاد في يناير المقبل.

وذكرت الخدمة الصحفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومقره موسكو، ردا على سؤال لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن تصدير البضائع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدول الأعضاء في هذا الاتحاد في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (من يناير 2023 إلى سبتمبر2024) مقارنة بالعام السابق فقد ارتفعت بنسبة 9%.

وبحسب إعلان هذا الاتحاد، تحظى الخضروات والفواكه والمكسرات بالحجم الأكبر بين صادرات إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يظهر زيادة بنسبة 11% في سلة صادرات إيران إلى أوراسيا مقارنة بإحصائيات 9 أشهر من عام 2023. .

وبحسب إعلان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن الحجم الأكبر من منتجات تصدير هذا الاتحاد إلى إيران في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مخصص للمنتجات الزراعية، والتي زادت وحدها بأكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسبق أن أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي، أن طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تمت الموافقة عليه في اجتماع نواب رؤساء وزراء هذا الاتحاد، وهو القرار الذي يجب الموافقة عليه من قبل رؤساء هذا الاتحاد.

وأضاف ديمتري فولفاش: "إن منح صفة العضوية المراقب لإيران في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في يناير المقبل ستتم مراجعته في المجلس الأعلى لهذا الاتحاد.

وذكر: أن اتخاذ قرار بشأن منح صفة مراقب للدول المتقدمة بالطلب هو من اختصاص اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتوقع هذا المسؤول الروسي أن يرفع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي شراكته مع الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى مستوى عضو مراقب كشريك مهم للغاية في اجتماع القمة المقبل.

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