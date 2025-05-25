حضور إيران في الاجتماع الإقليمي الأوراسي الثاني والأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع الثاني والأربعين للمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) سيعقد في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025، في موسكو، عاصمة روسيا.

ومن بين أهم برامج هذا التجمع، الاجتماع الرابع لبرلمانات الدول الأعضاء في المجموعة الأوراسية، واجتماع مشترك للسلطات التنظيمية والقطاع الخاص تحت رعاية المجموعة الأوراسية والمجموعة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بعنوان "إدارة المخاطر في عصر التكنولوجيات الجديدة"، واجتماع متخصص حول "القضايا الحالية المتعلقة بتغطية الأمن المالي في المنطقة الأوراسية"، فضلاً عن اجتماع مجموعة عمل دول بحر قزوين.

وقال هادي خاني، نائب وزير الاقتصاد ورئيس وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن هذه القمة: "إن رفع مستوى التفاعلات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مكانة بلادنا بين دول المنطقة وأعضاء هذه المؤسسة، والتعرف على أحدث الإجراءات والتطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي، والدفاع عن مواقف بلادنا وإجراءاتها الفعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي من بين أهداف هذه الرحلة".

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