صادرات إيران إلى أوراسيا تنمو 2.5 مرة في أربع سنوات

وأفادت وكالة مهر لأنباء، انه في ظل إدارة الرئيس مسعود بزشكيان، أعطت السياسة الخارجية الإيرانية الأولوية لتعزيز العلاقات مع دول أوراسيا للوصول إلى الأسواق العالمية.

وفقًا لتصريحات محمد علي دهقان دهنوي، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية (TPO)، أدى قرار إيران قبل أربع سنوات بالدخول في التجارة الحرة مع أوراسيا إلى خفض كبير في التعريفات الجمركية. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت التجارة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمقدار 2.5 مرة.

تم التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران في 25 ديسمبر 2023، في سانت بطرسبرغ، روسيا. تهدف هذه الاتفاقية إلى خفض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية مع دعم التفاعلات الاقتصادية والتجارية. وفي أعقاب توقيع الوثيقة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة، سيتم خفض 87٪ من رموز التعريفة الجمركية للسلع التجارية بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى الصفر.

عقد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اجتماعه السنوي في 30 سبتمبر و 1 أكتوبر في يريفان بأرمينيا، مع وفد رفيع المستوى من إيران يمثل القطاعين العام والخاص. وخلال الاجتماع، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إيران ملتزمة بتوسيع العلاقات الاقتصادية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

تظهر الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك الإيرانية أن الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي شهدت زيادة بنسبة 16٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام التقويمي الحالي (20 مارس إلى 20 أغسطس). وبلغ حجم الصادرات إلى هذه الدول 2.2 مليون طن متري، وهو نمو بنسبة 35٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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