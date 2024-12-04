الميدالية الذهبية الثانية لبعثة الصم الإيرانيين في الألعاب الآسيوية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ يزدان إسلامي تمكن من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة، بتحقيقه رمية بلغت 13 متراً و46 سنتيمتراً، وذلك في إطار استمرار منافسات الصم الإيرانيين في الألعاب الآسيوية.

وبحسب تقرير المجموعة الرياضية لوكالة أنباء صدا و سيما، تُقام هذه المنافسات حالياً في كوالالمبور، ماليزيا، وقد نجح يزدان إسلامي في تحقيق الميدالية الذهبية بهذه الرمية المميزة.

هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لبعثة "صرخة السلام في الصمت" في النسخة العاشرة من الألعاب الآسيوية. كما شهدت منافسات اليوم تأهل طارق عبيات إلى المرحلة النهائية في سباق 100 متر.

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