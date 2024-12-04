خاجي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية أمن واستقرار سوريا

وبحسب وكالة مهر للأنباء، ففي المحادثة الثانية عبر الفيديو بين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، مع علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، هذا الأسبوع في إطار سلسلة مشاورات وزارة الخارجية الايرانية مع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالتطورات في سوريا، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية استقرار وأمن سوريا والتصدي لتحركات الإرهابيين .

كما حذر كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، بشان تداعيات توسع رقعة الإرهاب في سوريا على المنطقة؛ مؤكدا على مسؤولية جميع الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا بإدانة الإرهاب ومكافحته في هذا البلد.

من جانبه، أشار بيدرسون إلى المشاورات التي أجريت مع الدول الفاعلة في المنطقة ودول أخرى، مؤكدا على ضرورة حقن الدماء وحل الخلافات في سوريا بالطرق السلمية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية السلام السورية بصيغة أستانا، باستضافة الدوحة.