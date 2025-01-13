الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن يلتقي كبير مستشاري الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى هانس غروندبرغ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، الذي يرأس وفداً في طهران، مع علي أصغر خاجي، المستشار الأول لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة.

وفي هذا اللقاء ناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن وتكثيف الغارات الجوية على الأراضي اليمنية وخارطة الطريق لاتفاق السلام وتبادل أسرى الحرب والوضع الإنساني الحرج وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وفي هذا اللقاء أدان خاجي الاعتداءات العسكرية التي تشنها أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني ضد الشعب والبنية التحتية والمناطق المدنية في البلاد، وحذر من تصاعد انعدام الأمن في المنطقة.

وأشار أيضاً إلى النهج البناء للحكومة اليمنية واستعدادها لتوقيع اتفاق السلام، واعتبر التدخلات العسكرية والسياسية الأميركية في اليمن سبباً في زيادة تعقيد الوضع في منطقة البحر الأحمر.

ووصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في إشارة إلى زيارته إلى صنعاء الأسبوع الماضي، أجواء المفاوضات مع السلطات في صنعاء بأنها إيجابية.

كما أعرب عن قلقه إزاء تصاعد الوضع الأمني في المنطقة، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والاستفادة من الفرص القادمة لإيجاد الحل السياسي وتنفيذ اتفاق السلام.

/انتهى/