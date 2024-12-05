سفير ايران في عمان: طهران تؤكد دائما على تحقيق السلام عبر الحوار والمفاوضات بين دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط إلى كلية الدفاع الوطني العمانية وألقى كلمة أمام طلاب السنة الثانية عشرة في هذه الكلية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الراهنة. في الشرق الأوسط.

وأشار في جزء من كلمته إلى التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة، وذكر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان كنموذج جيد لعلاقات الجوار المبنية على الثقة والصداقة المتبادلة، فيما أشار إلى العوامل مما تسبب في التوتر في المنطقة، وانعدام الحوار، وأدرج الافتقار إلى ثقافة الحوار وإجراءات بناء الثقة في منطقة الخليج الفارسي كأحد الأسباب الرئيسية للتوترات، وشدد على أن العديد من الأزمات الإقليمية نتجت عن الفراغ في الحوار وسوء التفاهم بين دول المنطقة والذي هو أيضا في الظل ويتم ذلك من أجل خلق الفتنة من قبل الأعداء ومن أجل تعزيز وجود الأجانب في المنطقة.

وذكر سفير بلادنا أيضًا أن جمهورية إيران الإسلامية أكدت دائمًا على تحقيق السلام والتضامن من خلال الحوار والتفاوض داخل المنطقة، وتأمل أن تتوصل دول المنطقة إلى الإيمان المشترك بأن الأمن لن يتحقق إلا من خلال الثقة المتبادلة والاعتماد على القدرات الوطنية وتعزيز التواصل وحسن الجوار بين دول المنطقة .