غروسي: إيران دخلت مرحلة جديدة من إنتاج اليورانيوم

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، صرح غروسي يوم الجمعة أمام أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أبلغت الوكالة بخططها لزيادة ملحوظة في إنتاج اليورانيوم.

وأشار غروسي إلى أن إيران قد بدأت بالفعل باتخاذ الخطوات الأولية في هذا الاتجاه. ووفقاً لما زعمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطط إيران لرفع قدرتها الإنتاجية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من 4.7 كيلوجرامات شهرياً إلى ما يزيد عن 34 كيلوجراماً.

وأضاف غروسي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن توافق فوراً على عمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل الوكالة.

وأكد على ضرورة ضمان أن إيران لن تقوم بإنتاج يورانيوم بمستويات تخصيب أعلى، أو تحويل استخدام المواد النووية إلى أغراض عسكرية.

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