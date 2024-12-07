استهداف قاعدة التحالف الأمريكي بالقرب من مطار بغداد

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح المصدر الأمني لشبكة الجزيرة بأن القاعدة المستهدفة تقع قرب مطار بغداد، وتم تنفيذ الهجوم باستخدام صاروخ كاتيوشا.

وأضاف المصدر أن صفارات الإنذار انطلقت عقب سقوط الصاروخ بالقرب من مطار بغداد.

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