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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٢٨ ص

استهداف قاعدة التحالف الأمريكي بالقرب من مطار بغداد

استهداف قاعدة التحالف الأمريكي بالقرب من مطار بغداد

أفاد مصدر أمني بتعرض قاعدة عناصر التحالف الأمريكي بالقرب من مطار بغداد لهجوم صاروخي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح المصدر الأمني لشبكة الجزيرة بأن القاعدة المستهدفة تقع قرب مطار بغداد، وتم تنفيذ الهجوم باستخدام صاروخ كاتيوشا.

وأضاف المصدر أن صفارات الإنذار انطلقت عقب سقوط الصاروخ بالقرب من مطار بغداد.

/انتهى/

رمز الخبر 1951600

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