انشغال أكبر معمر ایرانی يبلغ من العمر 122 عامًا بالزراعة في كردستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أثناء تنفيذ التعداد الزراعي العام السادس في محافظة كردستان، تم التعرف على عبد الله خدايي من مواليد عام 1901 ومن سكان قرية كاني سيف التابعة لناحية بانه، باعتباره أقدم عامل زراعي في المحافظة وتم تسجيل معلوماته.

ويعتبر هذا الرجل البالغ من العمر 122 عاماً، والذي لا يزال يعمل بالزراعة، رمزاً للمثابرة وحب الأرض والزراعة.

ويواصل عبد الله خدايي، الذي شهد العديد من التطورات في مجال الزراعة خلال حياته، العمل بنفس الحماس الأولي. وهو معروف بأنه نموذج يحتذى به للمزارعين الشباب، ويعتقد أن الزراعة ليست مجرد وظيفة، بل هي أسلوب حياة.

إن تسجيل معلومات هذا المزارع العجوز في التعداد الزراعي العام السادس يظهر أهمية الزراعة ومكانتها الخاصة في حياة شعب كردستان، وهذا الحدث هو أيضاً فرصة لتقدير جهود المزارعين المجتهدين والقدامى في هذا مجال.

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