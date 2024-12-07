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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٧ م

بالفيديو...وزير الخارجية الايراني يلتقي أمير قطر

بالفيديو...وزير الخارجية الايراني يلتقي أمير قطر

التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، السيد عباس عراقجي مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش اجتماع منتدى الدوحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، على هامش اجتماع منتدى الدوحة، وناقشا الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية، لا سيما التطورات في سوريا.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الايراني مع نظيره التركي، هاكان فيدان وتبادلا الآراء على هامش اجتماع منتدى الدوحة.

هذا وزار وزير الخارجية الإيراني العراق امس الجمعة وأجرى أولاً مشاورات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تلتها اجتماعات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد.

وفي وقت لاحق، اجتمع وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية في مبنى وزارة الخارجية العراقية في بغداد.

/انتهى/

رمز الخبر 1951608

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