عراقجي: هناك تطلعا لتحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، رئيس المجلس السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس محمد إسماعيل درويش وعدد من اعضاء المكتب السياسي لهذه الحركة في الدوحة، وبحث معهم آخر التطورات في فلسطین و ملف وقف إطلاق النار في غزة.

وقال عراقجي للصحافيين عقب هذا اللقاء : إن القضايا الإقليمية وتحديدا غزة وآخر الأوضاع المیدانیة فیها ومفاوضات وقف إطلاق النار كانت من بين القضايا التي تمت مناقشتها.

وأضاف : لقد تمت مناقشة قضيتي لبنان وسوريا أيضا؛ وفي هذا اللقاء دارت مناقشات مفيدة وكان هناك تنسيق جيد.

وفيما يتعلق بإمكانية وقف إطلاق النار بغزة، صرح وزير الخارجية الإيراني : ان وقف إطلاق النار في غزة له تعقيداته فهناك تطلعا لتحقيق التقدم، وايضا توجد تعقيدات مصاحبة لها.

وبدوره أعرب رئيس المجلس السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية - حماس "محمد إسماعيل درويش"، في تصريحه للصحفيين عقب اللقاء مع عراقجي اليوم، اعرب عن أمله بأن تنتهي الحرب القاسية علی قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف درويش : نرحب بأي مبادرة عملية من شأنها وقف الصراعات في قطاع غزة، بما في ذلك المبادرات المقدمة من مجلس الأمن.