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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ ص

جامعة الدول العربية: الكيان الإسرائيلي يستغل الاوضاع لاحتلال مزيد من الأراضي السورية

جامعة الدول العربية: الكيان الإسرائيلي يستغل الاوضاع لاحتلال مزيد من الأراضي السورية

أدانت الجامعة ما يسعى الكيان الإسرائيلي إلى تحقيقه مستغل تطورات الاوضاع الداخلية في سوريا سواء علي صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام ٧٤ منتهياً".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جامعة الدول العربية دعت إلى دعم الشعب السوري لتخطي الفترة الانتقالية الحالية، بما في ذلك من خلال رفع العقوبات ضد سوريا.

وقالت جامعة الدول العربية، في بيان، تعليقًا على الأوضاع في سوريا: "تدعو الأمانة العامة للجامعة كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أي عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب".

وأكد البيان أن الجامعة "لن تتواني عن مواكبة ودعم سوريا"، مشددة على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، أمر ضروري يجب حمايته والدفاع عنه.

/انتهى/

رمز الخبر 1951679
شیرین سماره

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