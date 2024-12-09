جامعة الدول العربية: الكيان الإسرائيلي يستغل الاوضاع لاحتلال مزيد من الأراضي السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جامعة الدول العربية دعت إلى دعم الشعب السوري لتخطي الفترة الانتقالية الحالية، بما في ذلك من خلال رفع العقوبات ضد سوريا.

وقالت جامعة الدول العربية، في بيان، تعليقًا على الأوضاع في سوريا: "تدعو الأمانة العامة للجامعة كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً إلى دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أي عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب".

وأكد البيان أن الجامعة "لن تتواني عن مواكبة ودعم سوريا"، مشددة على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، أمر ضروري يجب حمايته والدفاع عنه.

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