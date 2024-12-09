اسرائيل تسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا للتوسع

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أعلنت القناة "14" العبرية أن "إسرائيل" تسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا وتوسيع وجودها العسكري في مرتفعات الجولان.

وأضافت القناة أن "إسرائيل" حددت هدفين في سوريا الأول إبطال القدرات الاستراتيجية للجيش السوري والثاني دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة.

وتابعت: إن احتلال منطقة "جبل الشيخ" يشكل اختراقا عميقا جدا للجيش الإسرائيلي بنحو 14 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

وأوضحت أن "إسرائيل" أبلغت الأمريكيين مسبقا بنيتها الاستيلاء على المنطقة العازلة لتسهيل القيام بهذه الخطوة، مضيفة أن الولايات المتحدة لديها قواعد عسكرية وأراض استولت عليها بالقوة في سوريا وبالتالي من الصعب أن تعارض الخطوة الإسرائيلية.

كما قالت القناة إن إذا تبين أن النظام الجديد في سوريا معاد وخطير فمن المحتمل أن يبقى الجيش الإسرائيلي بالمنطقة العازلة في المستقبل المنظور.

وأعلنت القناة أن العمليات لتدمير الجيش السوري مستمرة وطائرات حربية إسرائيلية قصفت خلال الليلة الماضية عشرات الأهداف في سوريا ودمرت عشرات طائرات ميج 29.

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