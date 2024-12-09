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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٠ م

اليمن تدين احتلال الكيان الصهيوني أراضي سوريا في الجولان

اليمن تدين احتلال الكيان الصهيوني أراضي سوريا في الجولان

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، استغلال الكيان الصهيوني للأوضاع في سوريا وقيامه باحتلال مزيد من الأراضي في الجولان، وقيامه بالعدوان على عدد من المواقع السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة تعتبر تأكيداً على أن الكيان الصهيوني هو العدو الحقيقي الذي يتربص بالمنطقة والأمة العربية والإسلامية.

وشددت على ضرورة احترام سيادة سوريا والحفاظ على استقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، داعية المجتمع الدولي سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره في إدانة هذا العدوان السافر على الأراضي السورية ولجم الغطرسة الصهيونية.

وأكدت أن التطورات في سوريا والعدوان الصهيوني عليها ينبغي أن لا يصرف الانتباه عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة بشكل يومي من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.

وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعلى حقها في الرد على العدوان الصهيوني الغاشم.

/انتهى/

رمز الخبر 1951694

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