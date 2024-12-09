صحيفةوول استريت: فراغ سياسي في سورية وكلام الجولاني محل شك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة وول استريت جرنال كتبت في تقرير لها أن سقوط نظام بشار الأسد أدى إلى تكثيف المخاوف بشأن فراغ السلطة في هذا البلد. هذا في حين أنقذت حكومة الأسد نفسها من أزمة الحرب الأهلية والتحديات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وتابعت الصحيفة تراقب حكومات مختلفة، بما فيها الحكومات العربية وتل أبيب وأميركا التي لديها ما لا يقل عن 900 جندي في سوريا التطورات في هذا البلد عن كثب.

ويرى محللون أن السقوط السريع لنظام الأسد دون خطة لاستبداله قد يخلق فراغا خطيرا في سوريا له عواقب غير مباشرة على الدول المجاورة، مضيفة ولا يزال كلام الجولاني بشأن قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة والتزامه بدعم الأديان والطوائف المختلفة محل شك.

وقالت الصحيفة تمكن نظام بشار الأسد من تحقيق توازن نسبي للقوى في سوريا، التي انقسمت بين الجماعات المسلحة، على مدى سنوات طويلة.

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