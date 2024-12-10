اللواء سلامي: قوة ايران لم تتضاءل وازالة الكيان الصهيوني لن يخرج من جدول اعمالنا

وفي حديث مع مراسل وكالة مهر للأنباء، أوضح إبراهيم رضائي، تفاصيل الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء حسين سلامي وقال: "في هذا الاجتماع، ألقى القائد العاام للحرس الثوري و5 نواب من البرلمان وجهات نظرهم بشأن قضايا البلاد والمنطقة".

وتابع: "اللواء سلامي أظهر تحليله للوضع في المنطقة مؤكدا أننا لم نضعف ولم ينقص من قوة إيران شيء. وشدد أيضًا على أن الإطاحة بالنظام الصهيوني لم يخرج من جدول اعمالنا".

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس: "كذلك أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري بأن مقاومة اليوم مكتفية ذاتيا".

وذكر: "أن اللواء سلامي أشار وأشاد بدور الحاج قاسم سليماني في تدمير تنظيم داعش الإرهابي. كما ذكر أحداث الـ 15 سنة الماضية في سوريا وتحدث عن دور الشهيد سليماني في تدمير داعش والإرهابيين وقال أنه في تلك المرحلة فشل المخطط الأمريكي ضد العالم الإسلامي".

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