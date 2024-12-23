القائد العام للحرس الثوري الإيراني: لا قوة تستطيع التغلب على الحرس الثوری

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني في مؤتمر الصلاة العام ان قوات الحرس الثوري تدافع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية بكل قوتها، وقلوبها الواثقة والمفعمة بالأمل، وخطواتها الثابتة، وقد أصبحت مصدر القوة لشعبنا العزيز.

وأضاف اني لقد رأيت تضحيات قواتنا بأم عيني؛ لقد رأيتهم عندما كانوا يسارعون لمساعدة الناس ورأيت كل هؤلاء الأحباب في ساحة المعركة حيث أجرؤ على القول إنه لا توجد قوة في هذا العالم يمكنها التغلب عليهم، لا في البر، ولا في البحر، ولا في الجو.

وأكد اللواء سلامي أن الحرس الثوري قوي لأن قدرته ترجع الى القدرة الإلهية ومتصلة بها، إنه مرتبط بالأفكار الإلهية، يؤمن بالحكم الإلهية للقرآن ويجريها على لسانه وهي راسخة في قلبه.

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