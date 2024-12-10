القوات الجوية للجيش تغطي 20 محافظة بخدمة الإسعاف الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد الطيار "سيد قاسم خاموشي"، قائد القوات الجوية للجيش، خلال اجتماع مع القادة والكوادر في قاعدة القوات الجوية في مشهد: "إن قوة اليوم التي يتمتع بها الجيش الإيراني هي ثمرة التحديات التي واجهناها في الماضي".

وأشار "خاموشي" إلى الفترة التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية، موضحًا أن 2500 مستشار أجنبي كانوا يعملون في القوات الجوية الإيرانية، وكانوا يعتقدون أنه رغم اضطرارهم لمغادرة إيران بعد الثورة الإسلامية، فإنهم سيعودون قريبًا".

وأضاف: "لكن الشباب الإيراني آنذاك أثبتوا أنهم قادرون على قيادة أي أسطول أو قاعدة دون الحاجة إلى أي عنصر أجنبي. ودليل ذلك هو صمود شبابنا في مواجهة 33 دولة دعمت نظام البعث العراقي خلال الحرب".

وأكد خاموشي أن الشعب الإيراني خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية العراقية) "شارك دون أي تنظيم حكومي، وببصيرة إلهية، دعموا الجيش الإيراني وسائر القوات المسلحة".

وأشار إلى أن "القوات الجوية للجيش، وبفضل الله، حولت التهديدات إلى فرص، وتمكنت من تصنيع أكثر من 900 قطعة ضرورية للمروحيات محليًا وتشغيلها رغم العقوبات الجائرة التي فرضها الأعداء".

وأضاف خاموشي: "قمنا بتغطية أكثر من 20 محافظة بخدمة الإسعاف الجوي في جميع أنحاء البلاد، وأولوية تقديم المساعدة للشعب باتت أكبر من أي وقت مضى".

وفي جزء آخر من كلمته، تطرق إلى دور قاعدة القوات الجوية في مشهد، مؤكدًا أنها "إحدى القواعد المهمة التي تحظى باهتمام كبير، وهي رائدة بين قواعد القوات الجوية من حيث العمليات وخدمات الإسعاف الجوي".

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