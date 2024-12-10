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١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص

عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان: لا وجود لأي قوات إيرانية في سوريا حاليا

عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان: لا وجود لأي قوات إيرانية في سوريا حاليا

أوضح عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي، احمد نادري تفاصيل الجلسة المغلقة التي عقدها المجلس اليوم مع قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد نادري: "عقد المجلس صباح اليوم اجتماعا مغلقا وغير رسمي بحضور القائد العام للحرس الثوري الاسلامي، وكان من المفترض أن يحضره أحد مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري هذا الاجتماع، لكنه لم يتمكن من الحضور إلى مجلس الشورى الإسلامي".

وأوضح: "أن النقاش العام في هذا اللقاء كان حول استراتيجياتنا العسكرية في المنطقة، وكذلك عمليات إسرائيل وعملياتنا ضدها، ومناقشة الوضع الأمني والاستخباراتي والعسكري الذي يسود المنطقة".

وأضاف عضو هيئة رئاسة المجلس: "في هذا اللقاء تمت مناقشة انهيار حكومة الأسد في سوريا ومستقبل التطورات الإقليمية. وتبين أن مستشارينا العسكريين وقواتنا كانت متواجدة في سوريا حتى اللحظة الأخيرة، قبل سقوط حكومة بشار الأسد. والآن لا توجد قوات إيرانية في سوريا".

/انتهى/

رمز الخبر 1951723

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