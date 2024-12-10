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١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٧ ص

روسيا: اسرائيل انتهكت منطقة العازلة في الجولان وتصريحات نتانياهو متناقضة

روسيا: اسرائيل انتهكت منطقة العازلة في الجولان وتصريحات نتانياهو متناقضة

صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، الآن لا نفهم بالضبط أي جزء من مرتفعات الجولان يعتبره الكيان الإسرائيلي جزءًا لا يتجزأ منه، في حين ينتهك المنطقة العازلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، صرح اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسجل تصريحات الكيان الإسرائيلي المتناقضة فيما يتعلق بوضع مرتفعات الجولان، ولا تفهم أي جزء من هذه الأراضي تعتبره إسرائيل ملكا لها.

وقال نيبينزيا خلال إحاطة إعلامية، "نسمع تقارير متضاربة تأتي من إسرائيل.. أولا، قال رئيس الوزراء نتنياهو شيئا ما، ثم أرسل السفير الإسرائيلي رسالة قال فيها هذه حلول مؤقته بسبب الفراغ الذي نشأ وفي وقت لاحق، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل، لكننا الآن لا نفهم بالضبط أي جزء من مرتفعات الجولان يعتبره جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل، في حين ينتهك المنطقة العازلة".

/انتهى/

رمز الخبر 1951720
شیرین سماره

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