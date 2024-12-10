نتنياهو يمثل أمام المحكمة

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن "بنيامين نتنياهو"، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، سيُدلي بشهادته لأول مرة اليوم الثلاثاء في المحكمة التي تنظر في اتهامات الفساد الموجهة إليه. وتُعتبر هذه اللحظة حساسة في قضية طويلة الأمد، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يقود فيه نتنياهو حرب غزة، والتي صدرت على إثرها مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ووفقاً للتقرير، يواجه نتنياهو داخل الكيان الصهيوني تهماً بالاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة، ضمن ثلاث قضايا قانونية منفصلة.

ورغم أن نتنياهو ينفي جميع هذه التهم، إلا أن مثوله أمام المحكمة كشاهد يمثل تراجعاً ملحوظاً في مكانته السياسية التي استمرت لعقود. وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس وزراء في الكيان الصهيوني كمتهم جنائي أمام المحكمة كشاهد.

وقد سعى نتنياهو مراراً لتأجيل هذا المسار القضائي متذرعاً بالحرب الجارية في غزة وغيرها من القضايا الأمنية. ومع ذلك، أمر القضاة باستئناف جلسات المحكمة اليوم، على أن تُعقد في غرفة تحت الأرض مؤمنة في محكمة تل أبيب لأسباب أمنية.

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