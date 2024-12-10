مهاجراني: نرصد الأوضاع بسورية بدقة ومصير سورية يحدده الشعب السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، خلال المؤتمر الصحفي اليوم قالت: "أنه فيما يتعلق بسوريا لقد شهد العالم كله الأحداث في سوريا وبسبب حقيقة أن الجيش السوري اما كان غير قادر إلى حد ما أو لم يكن لديه الإرادة لمواجهة المسلحين ولذلك شهدنا تغيير النظام في سوريا"، مبينا: "علاقاتنا في سوريا مبنية على الاحترام والوحدة والسيادة الوطنية وسلامة الأراضي السورية".

وأضافت تربطنا علاقات ثقافية وتاريخية وتجارية مع سوريا منذ القدم وكان تجارنا يسافرون إلى سوريا مشيرة إلى أن إيران تترك حق تقرير المصير للشعب السوري ونتابع متمنية التوفيق للشعب السوري.

وأكدت أننا نتابع التطورات في سوريا بدقة والمصالح الوطنية الإيرانية مهمة بالنسبة لنا لافتة إلى أن إيران تقيم علاقاتها مع الدول على أساس المبادئ الثلاثة لقائد الثورة الاسلامية، وهي الشرف والحكمة والمصالح الوطنية.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة إن الدفاع عن الأماكن المقدسة والدبلوماسية والحفاظ على كرامة الإنسان من المحاور والاعتبارات التي نضعها في عين الاعتبار دائما، مضيفا: : "إن الدفاع عن الأماكن المقدسة والدبلوماسية والحفاظ على الكرامة الإنسانية من المحاور والاعتبارات التي تشغل بالنا دائما ونحذر بشأن الحفاظ على المقدسات والكرامة الدبلوماسية والإنسانية في سوريا".

ولفت إلى أنه ستتم متابعة وحماية المصالح الوطنية في سوريا ولكن من الضروري الانتظار لوصول البلاد إلى حد أدنى من الاستقرار في ذلك البلد ومن بعدها وستكون كافة الاتصالات والمشاورات من أجل حماية المصالح الوطنية.

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