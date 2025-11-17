  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/١١‏/٢٠٢٥، ٧:٥١ م

متحدثة الحكومة: إيران تلقت رسائل من الوسطاء

قال المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: إن إيران تلقت رسائل من الدول الوسيطة، وإذا ارتكب العدو خطأً آخر، فسيواجه ردًا أشد من ذي قبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني: إذا ارتكب العدو أي خطأ، فسيُقابل برد أقسى وأشد من ذي قبل.

وأضافت: إن إيران تلقت رسائل من الوسطاء.

وأكدت مهاجراني أن إيران ستسعى جاهدة لتوسيع علاقاتها مع روسيا كدولة مجاورة، وقالت: ستتعاون إيران مع روسيا في مجال الطاقة النووية.

وأكد أن إيران تُطور علاقاتها مع روسيا والصين كدولتين عضوين في مجموعة البريكس.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: إن إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة والخليج الفارسي على أساس الاحترام المتبادل.

كما أكدت على ضرورة امتلاك لبنان للسلاح، قائلة: إن أي دولة يعيش شعبها إلى جانب الكيان الصهيوني يجب أن تمتلك السلاح.

