متحدثة الحكومة: إيران تلقت رسائل من الوسطاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني: إذا ارتكب العدو أي خطأ، فسيُقابل برد أقسى وأشد من ذي قبل.
وأضافت: إن إيران تلقت رسائل من الوسطاء.
وأكدت مهاجراني أن إيران ستسعى جاهدة لتوسيع علاقاتها مع روسيا كدولة مجاورة، وقالت: ستتعاون إيران مع روسيا في مجال الطاقة النووية.
وأكد أن إيران تُطور علاقاتها مع روسيا والصين كدولتين عضوين في مجموعة البريكس.
وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: إن إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة والخليج الفارسي على أساس الاحترام المتبادل.
كما أكدت على ضرورة امتلاك لبنان للسلاح، قائلة: إن أي دولة يعيش شعبها إلى جانب الكيان الصهيوني يجب أن تمتلك السلاح.
