الكيان الصهيوني القى 1800 قنبلة على أكثر من 500 هدف في سوريا خلال ساعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أنّ "إسرائيل" دمرت الآن الدفاع الجوي لسوريا. وتابع أنّ هذا يعني أن "إسرائيل" يمكنها "استخدام المجال الجوي السوري بفائق الحرية وتحويل سوريا إلى منصة قفز لشن هجمات ضد إيران"، حد قوله.

وأشارت تقديرات "الجيش" الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إلى أنه تمّ "تدمير ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للجيش السوري خلال الساعات الماضية".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ ما تقوم به "إسرائيل" هو القضاء المنهجي على القوات الجوية السورية.

وأعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عن مهاجمته أغلبية مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، في إطار ما أسماه عملية "سهم الباشان".

وشمل العدوان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، مهاجمة مواقع للبحرية السورية وعشرات الصواريخ من نوع "بحر - بحر"، والتي يبلغ مداها ما بين 80 و190 كيلومتراً والتي يحمل كل واحد منها عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات.

واستهدف العدوان الإسرائيلي أيضاً بطاريات صواريخ أرض - جو متنوّعة الأصناف، ومطارات سلاح الجو السوري والعشرات من أهداف مواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق، وحمص وطرطوس، واللاذقية، وتدمر.

ودمّر العدوان الكثير من الوسائل القتالية بما فيها صواريخ "سكود"، وصواريخ "كروز"، وصواريخ "أرض - بحر"، وصواريخ "أرض - جو"، وصواريخ "أرض - أرض"، وطائرات مسيّرة من دون طيار، وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، ورادارات، ودبابات، وحظائر طائرات ومنصات إطلاق الصواريخ ومواقع إطلاق النار، وغيرها.

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