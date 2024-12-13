الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص نزح من سوريا منذ 27 نوفمبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب في بيان له: "نزح أكثر من 1.1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال في أنحاء سوريا منذ تصعيد الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضاف أن "ما يقرب من 640 ألف شخص فر من محافظة حلب، وغادر 334 ألف شخص إدلب، وفر 136 ألف شخص من حماة".

وظهر على شاشة التلفزيون السوري الرسمي صباح الأحد الماضي مجموعة من الجماعات الارهابية ينتمون لـ"هيئة تحرير الشام" أعلنوا سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" قد بدأت، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في عدة محافظات.

وقررت قيادة الجماعات الارهابية في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/آذار 2025.

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