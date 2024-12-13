الجولاني يقود السيارة في دمشق وبجواره رئيس جهاز الاستخبارات التركية+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان الجولاني يقود سيارة "مرسيدس"، وبجانبه قالن، بينما يجلس فيدان والكعبي على المقعد الخلفي.

وذكرت وسائل إعلام، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وصلا إلى دمشق، في زيارة شملت لقاءات مع أحمد الشرع المعروف بلقب "الجولاني"، ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة محمد البشير.

ويعد فيدان أول وزير خارجية أجنبي يزور دمشق، منذ سقوط نظام الأسد.

ووصل وفد تركي قطري إلى دمشق، الخميس، لإجراء محادثات مع الإدارة السورية الجديدة، حسبما قالت وزارة الإعلام.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الوفد يضم وزير فيدان وقالن والكعبي برفقة فريق استشاري موسع.

وذكرت أن الوفد سيلتقي الجولاني، إلى جانب محمد البشير.

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