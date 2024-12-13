إيران...ازاحة الستار عن أول منظومة متطورة لإطفاء الحرائق الجوية في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم لأول مرة في البلاد عرض منظومة متطورة لإطفاء الحرائق الجوية في معرض كيش الدولي الثاني عشر للطيران والفضاء. هذه المنظومة، التي تم تصميمها وصناعتها بالتعاون مع الشركات القائمة على المعرفة استنادًا إلى أحدث المعايير الدولية.

تم تصميم هذا المنظومة باستخدام قطاعات الألومنيوم فئة 6000 ووفقًا لمعايير NFPA و11889. وتتمثل إحدى ميزاتها الرئيسية في القدرة على إطفاء الحرائق من الأرض والهواء في وقت واحد، واستخدام الماء والرغوة، كما أنها مجهزة بنظام CAF المتقدم، الذي يتيح إطفاء سريع وفعال على ارتفاعات مختلفة.

وتوفر منظومة إطفاء الحرائق الجوية إمكانية وضع ونقل جميع المعدات اللازمة لعمليات إطفاء الحرائق ويمكن أن تظهر كفاءة وفعالية عالية في المواقف الحرجة والكوارث الطبيعية. كما ستكون لهذه المنظومة دور فعال في تحسين سرعة الاستجابة وتقليل الأضرار الناجمة عن الحريق.

وتعد عرض منظومة إطفاء الحرائق الجوية في معرض كيش رمزًا لتقدم صناعة الطيران الإيرانية والتزام هذه الصناعة باستخدام التقنيات المتقدمة لحماية البنية التحتية والبيئة في البلاد.

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