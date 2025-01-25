  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م

ترفيه وبهجة في يوم مثلج في همدان

ترفيه وبهجة في يوم مثلج في همدان

تساقط الثلج أتاح فرصة لأهالي مدينة همدان بيوم شتوي على مرتفعات الجبال.

رمز الخبر 1953474
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات