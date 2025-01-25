https://ar.mehrnews.com/news/1953474/ ٢٥/٠١/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م رمز الخبر 1953474 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٥/٠١/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م ترفيه وبهجة في يوم مثلج في همدان تساقط الثلج أتاح فرصة لأهالي مدينة همدان بيوم شتوي على مرتفعات الجبال. الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان الاستمتاع بيوم ثلجي في مدينة همدان رمز الخبر 1953474 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة شاهد بالصور...الحرم الرضوي الشريف بحلته الشتوية الشتاء البارد..الارصاد الجوية الايرانية تتوقع تساقط ثلوج بارتفاع متر واحد ثلوج خريفية تزين سراجوي في أذربيجان الشرقية تبريز سمات هطول الثلج مدينة همدان بداية الشتاء
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