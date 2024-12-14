إيران تشارك في معرض فيتور 2025 السياحي الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقام معرض فيتور 2025 السياحي الدولي، أحد أهم الأحداث المرموقة في صناعة السياحة العالمية، في مركز المعارض IFEMA في مدريد.

ويوفر هذا المعرض فرصة فريدة لاكتشاف الوجهات السياحية المبتكرة والتعرف على أحدث التقنيات في صناعة السفر وتجربة أفكار جديدة في مجال السياحة.

وأصبح معرض فيتور 2025، بحضور رواد صناعة السياحة من جميع أنحاء العالم، منصة لتبادل الأفكار وخلق فرص الأعمال.

وسيقام هذا المعرض في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2025 في مركز المعارض IFEMA بإسبانيا.

كما سيشارك في المعرض عدد من مكاتب خدمات السفر من إيران.

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