ظريف: الدبلوماسية العلمية مهمة جدا في زيادة الصادرات غير النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية "محمد جواد ظريف" : إن الحكومة الـ 14 في ايران تعمل على تطوير الدبلوماسية العلمية وتبيين إنجازات الشركات الايرانية القائمة على المعرفة في خارج البلاد.

وصرح ظريف في تصريح اليم السبت، على هامش تفقده معرض "صنع في إيران"، بأن الدبلوماسية العلمية تحظى باهمية كثيرة في ما يخص الصادرات غير النفطية، ومن خلال هذا المعرض تبلورت قدرات ايران الواسعة في هذا الخصوص.

كما تطلع مساعد رئيس الجمهورية الى مستقبل واعد من حيث التقدم التكنولوجي والازدهار العلمي في ايران.

علما، بان اعمال الدورة الثانية عشرة للمعرض الدولي "صنع في إيران"، بدات منذ يوم الجمعة الماضي على ارض المعارض الدولية في طهران؛ بمشاركة 278 شركة معرفية وتكنولوجية.