تخت روانجي يؤكد استعداد إيران لتعزيز التعاون مع الهند في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت الجولة التاسعة عشرة من المشاورات السياسية بين إيران والهند برئاسة مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، و"فيكرام ميسري"، نائب وزير الخارجية الهندي، يوم الجمعة في نيودلهي.

وناقش الطرفان جميع أبعاد العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في تطوير ميناء تشابهار، والتعاون الزراعي، والقضايا التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية والشعبية بين إيران والهند. كما تطرقا إلى مشروع ممر الشمال-الجنوب، الذي يحظى باهتمام البلدين.

كما تناولت المحادثات التطورات الإقليمية والدولية الجارية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان والتطورات في غرب آسيا ومنطقة القوقاز.

وأكد تخت روانجي خلال الاجتماع أهمية الهند في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن استعداد إيران لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الهندي استعداد بلاده للتعاون مع إيران في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية تطوير ميناء تشابهار لدعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في أفغانستان.

كما أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون في المنظمات الدولية متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وفي إطار زيارته للهند، التقى تخت روانجي بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حيث بحثا أهم القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وشدد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين على أعلى المستويات.

وخلال زيارته التي استغرقت يومين، عقد نائب وزير الخارجية الإيراني اجتماعًا مع الصحفيين ورؤساء تحرير أبرز وسائل الإعلام الهندية، حيث أجاب عن أسئلتهم بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

كما ألقى تخت روانجي محاضرات في مركزين دراسيين هامين في الهند، يساهمان بشكل كبير في صياغة السياسات العامة للبلاد.