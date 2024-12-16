الادميرال سياري: لايمكن حل قضية الحرب بالتفاوض والتسوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الادميرال حبيب الله سياري نائب منسق الجيش، صباح اليوم، في المؤتمر الوطني الأول للقيادة ومعرفة الحرب الذي عقد في دافوس : الأعداء يريدون السيطرة على أمة واراضيها من خلال السيطرة على العقول ; يجب الحفاظ على العقول، لأنها إذا سيطرت على العقول، فلن تكون التدابير الأخرى فعالة.

وأضاف: مسألة الحرب ليست شيئا نعتقد أنه غير موجود، والقضايا تحل عن طريق التفاوض والتسوية. لقد كانت الحرب موجودة دائمًا ولا تزال موجودة وستظل موجودة في المستقبل. هل يمكننا الإجابة على المستقبل بناء على تجارب الحروب الماضية؟ لا، لا نستطيع.

وقال نائب منسق الجيش: إن تجارب الدفاع المقدس كنز ويجب الاستفادة من هذه الخبرات، لكن هل الأسلحة التي كانت لدينا في الدفاع المقدس وحدها تفي بالاحتياجات الحالية؟ ومن الواضح أننا لا نستطيع الإجابة على المستقبل بالاعتماد عليه؛ وينبغي الاستفادة من تلك التجارب، ولكن ينبغي بذل جهود جديدة للمستقبل.

وقال الادميرال سياري: إن تجاهل التهديدات والتقنيات الجديدة سيسبب لنا بالتأكيد مفاجأة استراتيجية، ومن الضروري أيضًا الانتباه إلى المناقشات التي تكسر الأساس في الحروب. كما أن تجاهل التهديدات الحالية والمستقبلية والتقنيات الجديدة سيسبب لنا بالتأكيد مفاجأة تكنولوجية؛ إذا لم ننتبه لهذه القضايا، فسوف نواجه مفاجأة تكنولوجية واستراتيجية.

وأشار نائب منسق الجيش: نستخدم شركات القائمة على المعرفة والنخبة حتى لا نتفاجأ بالتكنولوجيا والاستراتيجية، في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتم إيلاء اهتمام خاص للموضوعات التي تخلق التميز وتكسر الأساس، وهي إحدى المسائل المهمة في العلوم المعرفية.

وقال الادميرال سياري: يجب علينا أن نزيد من مستوى الذكاء ومستوى الوعي للطيف الرمادي حتى نتمكن ان نصل الى معرفة لتجنب الحرب . إن السلاح الوقائي والمضاد الأول في لمعرفة الحرب هو تعزيز الذكاء الاجتماعي. إذا كان لدينا ذكاء اجتماعي مناسب، أي مع القدرة على معرفة أنفسنا والآخرين على المستوى الاجتماعي، فيمكننا الوصول الى مرحلة تجنب الحرب .

وتابع: السلاح الثاني هو وعي المجتمع، كلما زاد وعي المجتمع بهذه القضايا، زادت قدرتنا على التعامل مع الحرب . أفضل طريقة للتعامل مع معرفة الحرب هي رفع مستوى الوعي لدى الطيف الرمادي والوعي العام. الطيف الرمادي موجود في كل مكان وعلينا أن نزيد ذكائهم ووعيهم حتى نتمكن من منع هذه الحرب.

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