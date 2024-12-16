بقائي: على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته القانونية بشأن العدوان على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن بقائي أشار إلى تكرار الانتهاكات العسكرية الأمريكية والبريطانية في اليمن، في وقت تستمر فيه الدولتان في دعمهما غير المحدود للجرائم ضد الإنسانية في غزة، واعتبر هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقواعد القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من قبل عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى تضامن الشعب اليمني ودعمه المشرف للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الإسلامية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لدعم الشعب اليمني المظلوم ومناهضة العدوان العسكري والإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في منطقة غرب آسيا.