الخارجية الايرانية تدين الاجراءات الأمريكية غير القانونية ضد فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ،ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة التصريحات والإجراءات التهديدية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، بما في ذلك التهديد بفرض حصار بحري ومنع صادرات النفط المشروعة للبلاد. وتُعد هذه المواقف والإجراءات مظاهر واضحة لسياسة تقوم على استخدام القوة والترهيب الممنهج، وهو ما يُشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقواعد المعترف بها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة والأمن البحري وحرية التجارة الدولية.

ويُعد تحرك الولايات المتحدة لمهاجمة السفن التجارية من وإلى فنزويلا أو الاستيلاء عليها أو عرقلة حرية حركتها مثالًا صارخًا على القرصنة والسطو المسلح في البحر. ولا يُمكن بأي حال من الأحوال الاستناد إلى القوانين الأمريكية المحلية وعقوباتها الأحادية وغير القانونية لتبرير هذه الإجراءات.

إن التهديدات والحصار الاقتصادي واستخدام القوة ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة يُعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، ولها الحق الأصيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو عدوان خارجي، وفقًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

إن استمرار الولايات المتحدة في نهجها الأحادي ضد الدول المستقلة، في غياب رد فعل مسؤول من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، سيؤدي إلى نشوء ضلالة خطيرة وتطبيع الفوضى في العلاقات الدولية، مما سيُزعزع استقرار السلام والأمن العالميين. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تتفهم الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز وجميع الحكومات المسؤولة والمؤسسات الدولية ذات الصلة الوضع الخطير الحالي، وأن تدين الأعمال غير القانونية والقسرية للولايات المتحدة، وأن تحاسب حكومة الولايات المتحدة على انتهاكها الصارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.