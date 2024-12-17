بقائي: أمريكا وألمانيا شريكتان في الإبادة الجماعية بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي على منصة إكس: قال المقرر الخاص للأمم المتحدة بن سائول: "ألمانيا وأمريكا تزودان 99% من الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل".

وأضاف: إن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، من خلال استمرارهما في إرسال الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، تساعدان وتحرضان على هذه الإبادة الجماعية، وقد أصبحتا شريكتين في الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد بقائي: في الواقع، لقد انتهكوا كافة الأعراف القانونية القائمة على الاحترام وضمان احترام القانون الإنساني، فضلاً عن التزاماتهم القانونية الدولية فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وينبغي محاسبة هذه البلدان على الأفعال غير المشروعة والإجرامية التي ترتكبها.

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