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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٢١ م

حجة الإسلام قمي: جائزة الأدب العالمية لفلسطين تكشف عن جرائم الصهاينة وتبرز بطولات رجال الله

حجة الإسلام قمي: جائزة الأدب العالمية لفلسطين تكشف عن جرائم الصهاينة وتبرز بطولات رجال الله

أكد رئيس منظمة الدعاية الإسلامية، حجة الإسلام والمسلمين محمد قمي، ان جائزة الأدب العالمية لفلسطين تكشف عن جرائم الصهاينة وتبرز بطولات رجال الله.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة الدعاية الإسلامية، حجة الإسلام والمسلمين محمد قمي، كتب على منصة إكس: جائزة الأدب العالمية لفلسطين ليست مجرد حدث أدبي، بل هي نهضةٌ عظيمةٌ تُحطِّمُ جدارَ العزلةِ والرقابةِ الإعلامية، لتكشفَ عن جرائمِ الصهاينةِ وتُبرزَ بطولاتِ رجالِ الله. إنها صرخةٌ تُوقظُ الضمائرَ النائمة، وتفتحُ الأعينَ والآذانَ على واقعٍ مُرٍّ لا بدَّ من مواجهته.

رمز الخبر 1951921

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