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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٠ م

القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفا عسكريا للاحتلال بصاروخ باليستي فرط صوتي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفا عسكريا للاحتلال بصاروخ باليستي فرط صوتي

اعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوة الصاروخية اليمنية ضربت هدفاً عسكرياً للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القوات المسلحة اليمنية، قالت في بيان لها انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على المجازرِ المستمرةِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ، وإسناداً لمقاومتِها العزيزةِ وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيد. نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيِّ فرطَ صوتيِّ نوع فلسطين 2. وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأضافت، إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في مواصلةِ تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ وضربِ كافةِ الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في الأراضي المحتلةِ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وتابعت، إنَّ القواتِ المسلحةَ ومعها كافةُ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ العزيزِ المجاهدِ على استعدادٍ لمواجهةِ أيِّ عدوانٍ إسرائيليٍّ أمريكيٍّ يستهدفُ اليمنَ وذلك بمزيدٍ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ والمؤثرة.

رمز الخبر 1951923

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