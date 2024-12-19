إيران تدين الهجمات الإسرائيلية على اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "إسماعيل بقائي"، بأن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في اليمن، بما في ذلك محطة توليد الكهرباء في صنعاء، ومستودعات الوقود في رأس عيسى، وميناء الحديدة، تُعد عملاً عدوانياً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بقائي أن هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تتم بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن شريكة في هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان الإجرامي الحاكم في تل أبيب.

وفي إشارة إلى الدعم والتضامن الشريف الذي يُبديه الشعب اليمني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، دعا بقائي المجتمع الدولي والعالم الإسلامي إلى تحمل مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومحاكمة ومعاقبة هذا الكيان على جرائمه، لا سيما الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة جرائم العدوان وجرائم الحرب.

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