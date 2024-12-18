استقطاب آلاف العناصر الجديدة من قبل حماس في غزة؛ إنشاء خطوط دفاعية جديدة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة، أن حركة حماس تمكنت خلال الأشهر الماضية من استقطاب آلاف العناصر الجديدة في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن العناصر الجديدة في حركة حماس يتلقون تدريبات تحت إشراف قادة جدد، وهؤلاء القادة على دراية كاملة بأساليب القتال التي يتبعها جيش الكيان الصهيوني، وقد خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال.

ولم يتمكن الكيان الصهيوني من اغتيال هؤلاء القادة في حركة حماس أو الوصول إليهم.

وأضافت المصادر أن العناصر الجديدة لحركة حماس قد خضعوا خلال الأشهر الماضية لتدريبات عسكرية، وأسهموا في إنشاء خطوط دفاعية لمواجهة جيش الكيان الصهيوني.

وأكدت المصادر العسكرية للكيان الصهيوني أن حركة حماس نجحت في التكيف مع الأوضاع في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، واستمرت في مواجهة الاحتلال بأساليب غير تقليدية.

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