ترحيب الإيرلنديين بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني في دبلن

أفادت وكالة مهر للأنباء، عبّر بعض المواطنين الإيرلنديين عن سعادتهم بقرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن نتيجة انضمام إيرلندا إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال "غدعون ساعر"، وزير خارجية إسرائيل، يوم الأحد، إن سفارة الكيان في إيرلندا ستُغلق بسبب "السياسة المعادية لإسرائيل" التي تتبعها هذه الدولة.

أحد المواطنين الإيرلنديين، الذي كان يتحدث أمام السفارة الإسرائيلية في دبلن مع وكالة أنباء الأناضول، صرّح قائلاً: "إغلاق السفارة الإسرائيلية أو عدم إغلاقها لا يهم الكثير من الناس، لكن الإيرلنديين يريدون رؤية الإسرائيليين يغادرون".

وأضاف: "سكان غزة يُقتلون يومياً، والناس يرون ذلك. نحن سعداء لأنهم يغادرون، وأخيراً يغادرون، لأن الرأي العام دائماً كان سيئاً جداً تجاه الإسرائيليين".

وأشار إلى أن هناك تعاطفاً كبيراً مع الفلسطينيين في إيرلندا، مؤكداً أن الوقت قد حان لإغلاق السفارة الإسرائيلية.

مواطن إيرلندي آخر قال لوكالة الأناضول: "أعتقد أن الولايات المتحدة أيضاً يجب أن تفعل الشيء نفسه، وتوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وعلى كل دولة في العالم أن تفعل ذلك. الجميع يجب أن يتبعوا خطى إيرلندا ويخرجوا إسرائيل من المعادلة".

وأضاف أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين "كمواطنين من الدرجة الثانية، وتصفهم بالكلاب، وتعتبرهم أقل من بشر، وتتجاهل حقوقهم الإنسانية الأساسية".

وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف المدارس والمستشفيات، ولا ينبغي أن تتلقى دعماً من الدول الأخرى.

وأكد أنه ليس معادياً لليهود، قائلاً: "لا يمكن لليهود أن يقتلوا الناس ويفلتوا من العقاب".

جدير بالذكر أن إيرلندا انضمت الأسبوع الماضي إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث اتُهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

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