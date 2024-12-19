الجيش اليمني: هاجمنا تل أبيب بصواريخ فرط صوتية ردًا على اعتداءات الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، يوم الخميس، أن الجيش اليمني نفذ عملية عسكرية خاصة استهدفت موقعين عسكريين مهمين وحساسين تابعين للكيان الصهيوني في المنطقة المحتلة من يافا (تل أبيب)، مستخدمًا صاروخين بالستيين فرط صوتيين من نوع "فلسطين 2". وأكد أن العملية كانت ناجحة وأصابت أهدافها بدقة بفضل الله.

وأضاف العميد سريع أن هذه العملية جاءت بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على منشآت مدنية في مدينتي صنعاء والحديدة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد الطبيعي والقانوني على الهجمات الإسرائيلية.

وأكد المتحدث أن العمليات العسكرية اليمنية تهدف إلى نصرة الشعب الفلسطيني، وضمن المرحلة الخامسة من العمليات، وأن الهجوم الإسرائيلي لن يثني اليمن وشعبه عن أداء واجبهم الديني والأخلاقي في الرد على جرائم العدو في قطاع غزة.

وشدد في ختام تصريحه على أن العمليات اليمنية لن تتوقف إلا بوقف الحرب على غزة ورفع الحصار المفروض عليها.

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