قبيل مغادرته الى القاهرة...بزشكيان: على الدول الاسلامية وضع الخلافات جانبا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان قبيل مغادرة طهران وتوجهه الى مصر اليوم الاربعاء: "سنناقش خلال هذه الزيارة مواضيع غزة وفلسطين ولبنان".

وأضاف الرئيس بزشكيان: "انه على الدول الاسلامية التعاون ووضع الخلافات جانبا"، مبينا: "سنعمل على تعزيز علاقاتنا الودية مع الدول الاسلامية لاحباط مؤامرة الاعداء".

كما صرح: "إيران عضو فاعل في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية. ويمكن لهذه الاجتماعات أن تقرب الدول الإسلامية من بعضها البعض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا".

وتابع: "كلما تمكنا من جعل علاقاتنا مع الدول الإسلامية أكثر صدقًا وفاعلية، كلما تمكنا من منع الأعداء من التآمر".

وأوضح: "جهدنا هو أن نكون قادرين على الدفاع عن حقوق شعوب المنطقة ومنع ظلم وجرائم الكيان الصهيوني وأمريكا ضدهم".

وشدد رئيس الجمهورية: "في أي حرب يجب ألا تغلق طرق مساعدة الناس. وللأسف فإن الصهاينة اليوم يفعلون ذلك في غزة بدعم من أمريكا".

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