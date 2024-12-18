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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٥٤ م

قبيل مغادرته الى القاهرة...بزشكيان: على الدول الاسلامية وضع الخلافات جانبا

قبيل مغادرته الى القاهرة...بزشكيان: على الدول الاسلامية وضع الخلافات جانبا

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان قبيل مغادرته طهران الى العاصمة المصرية، انه على الدول الاسلامية التعاون بينها ووضع الخلافات جانبا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان قبيل مغادرة طهران وتوجهه الى مصر اليوم الاربعاء: "سنناقش خلال هذه الزيارة مواضيع غزة وفلسطين ولبنان".

وأضاف الرئيس بزشكيان: "انه على الدول الاسلامية التعاون ووضع الخلافات جانبا"، مبينا: "سنعمل على تعزيز علاقاتنا الودية مع الدول الاسلامية لاحباط مؤامرة الاعداء".

كما صرح: "إيران عضو فاعل في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية. ويمكن لهذه الاجتماعات أن تقرب الدول الإسلامية من بعضها البعض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا".

وتابع: "كلما تمكنا من جعل علاقاتنا مع الدول الإسلامية أكثر صدقًا وفاعلية، كلما تمكنا من منع الأعداء من التآمر".

 وأوضح: "جهدنا هو أن نكون قادرين على الدفاع عن حقوق شعوب المنطقة ومنع ظلم وجرائم الكيان الصهيوني وأمريكا ضدهم".

وشدد رئيس الجمهورية: "في أي حرب يجب ألا تغلق طرق مساعدة الناس. وللأسف فإن الصهاينة اليوم يفعلون ذلك في غزة بدعم من أمريكا".

/انتهى/

رمز الخبر 1951987

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