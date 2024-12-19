مسؤول: نتوقع إنتاج 14.5 مليون طن من القمح في ايران لهذا العام

وافادت وكالة مهر للانباء ان "سهراب سهرابي" اعلن في تصريح للصحفيين في مدينة تبريز (شمال غرب ايران) اليوم الخميس: "تم حتى الآن زراعة 5.7 مليون هكتار من إجمالي المساحة المخططة لزراعة القمح البالغة 6 ملايين هكتار، منها مليون و900 ألف هكتار قمح اروائي ونحو 3 ملايين و800 ألف هكتار قمح بعلي، كما أن عمليات الزراعة مستمرة.

وأضاف: "وفقا لخطة التنمية السابعة، يتعين علينا تحقيق 90 بالمائة من الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح. تشير الدراسات المنجزة إلى أننا نعاني من فجوة كبيرة في الأداء فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأهم سبب لذلك هو قضية التغذية النباتية.

وأوضح سهرابي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ممكن بشرط أن يلتزم المزارعون بالمبادئ الفنية.

وقال منفذ مشروع القمح في وزارة الجهاد الزراعي: "بناء على الخطة التي أرسلناها للمحافظات توقعنا إنتاج 14.5 مليون طن من القمح للموسم الزراعي الحالي، ونأمل تحقيق هذه الخطة".‌