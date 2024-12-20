الادميرال ايراني: انضمام عوامات معقدة للغاية وأسلحة خاصة الى بحرية الجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الأدميرال شهرام إيراني في مقابلة صحفية اليوم الجمعة عن إضافة عوامات متطورة للغاية وأسلحة خاصة لهذه القوة، وقال: " ان هذه الالحاقات تشمل مخالف المجالات السطحية والطائرات الماهولة وغير الماهولة، والصاروخية"، مؤكدا بانه "ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وامكانيات هذه القطع الجديد التي زودت بجيل جديد من التقنيات والأسلحة المرموقة والرادعة".

وتابع : "ستكون المنظومات الصاروخية التي ضمت حديثا الى سلاح البحر الايراني، بمديات متطورة جدا، وعلى صعيد المنظومات الموجهة والمسيرة، تتميز هذه القطع بمدايات بعيدة جداً، وبما يتجاوز الفي كيلومتر، الجوية منها والسطحية وتحت السطحية".

ولفت قائد البحرية الايرانية، بان الاجراءات متواصلة من قبل الجهات المعنية ليتم ازاحة الستار عن القطع متطورة والفريدة من نوعها التي ستدخل الخدمة في سلاح البحر لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية (نداجا)، خلال الأسبوع المقبل أو الأسابيع اللاحقة.

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