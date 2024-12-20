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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص

الادميرال ايراني: انضمام عوامات معقدة للغاية وأسلحة خاصة الى بحرية الجيش الايراني

الادميرال ايراني: انضمام عوامات معقدة للغاية وأسلحة خاصة الى بحرية الجيش الايراني

أعلن قائد البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الادميرال شهرام إيراني، عن إضافة عوامات متطورة ومعقدة للغاية وأسلحة خاصة محلية الصنع إلى أسطول هذه القوة، وقال: "هذه القدرات الجديدة من الأسلحة والمعدات تعد مفاجأة بالنسبة للأعداء".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الأدميرال شهرام إيراني في مقابلة صحفية اليوم الجمعة عن إضافة عوامات متطورة للغاية وأسلحة خاصة لهذه القوة، وقال: " ان هذه الالحاقات تشمل مخالف المجالات السطحية والطائرات الماهولة وغير الماهولة، والصاروخية"، مؤكدا بانه "ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وامكانيات هذه القطع الجديد التي زودت بجيل جديد من التقنيات والأسلحة المرموقة والرادعة".

الادميرال ايراني: انضمام عوامات معقدة للغاية وأسلحة خاصة الى بحرية الجيش الايراني

وتابع : "ستكون المنظومات الصاروخية التي ضمت حديثا الى سلاح البحر الايراني، بمديات متطورة جدا، وعلى صعيد المنظومات الموجهة والمسيرة، تتميز هذه القطع بمدايات بعيدة جداً، وبما يتجاوز الفي كيلومتر، الجوية منها والسطحية وتحت السطحية".

ولفت قائد البحرية الايرانية، بان الاجراءات متواصلة من قبل الجهات المعنية ليتم ازاحة الستار عن القطع متطورة والفريدة من نوعها التي ستدخل الخدمة في سلاح البحر لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية (نداجا)، خلال الأسبوع المقبل أو الأسابيع اللاحقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952027

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